Угорщині дали час подумати, – Кулеба відповів, чи виділить ЄС 50 мільярдів євро для України

Угорщина блокує виділення траншу для України. Водночас у МЗС переконані, що це рішення все одно ухвалять.

Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба у своєму інтерв'ю, яке транслювали у етері телемарафону розповів, що країни Євросоюзу так чи інакше схвалять рішення щодо виділення 50 мільярдів євро для України. Це станеться навіть попори вето Угорщини.

Дивіться також В ОП поділилися очікуваннями від можливих переговорів Зеленського з Орбаном

ЄС не хочуть приймати рішення без однієї країни

За словами Кулеби ухвалення цього траншу перенесли на початок 2024 року не через вето Угорщини. Таким чином, блок хотів дати час Будапешту, щоб домовитися про приєднання до виділення коштів. Причина в тому, що "в ЄС не хочуть ситуації, коли постійно приймається рішення без однієї країни".

Глава МЗС не сумнівається, що рішення про виділення цих коштів точно буде.

Питання залишилося одне: чи зроблять це 27 країн разом – усі члени ЄС включно з Угорщиною, і Угорщині дали місяць на проведення додаткових переговорів, – чи ці гроші виділять 26 країн Європейського союзу без Угорщини,

– зазначив міністр.

Він наголосив, що країни ЄС переймають питанням єдності блоку.

Від чого залежить допомога Україні від ЄС