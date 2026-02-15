До 24 лютого: Зеленський відповів, про які пакети допомоги домовився з партнерами у Мюнхені

У Мюнхені була укладена домовленість з лідерами "Берлінського формату" до річниці повномасштабного вторгнення Росії, 24 лютого. Йдеться про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги для України.

Про це написав Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі.

Що розповів Зеленський про пакети допомоги для України до 24 лютого?

Володимир Зеленський нагадав, що кожного дня триває відновлення в українських містах та громадах після російських ударів.

Лише за цей тиждень лютого вони (окупанти – 24 Канал) випустили по Україні близько 1 300 ударних дронів, понад 1 200 керованих авіаційних бомб і 50 ракет, майже всі з них балістичні. Сьогодні під ударом ворога була Одещина, Донеччина, Запоріжжя та Сумщина,

– зазначив президент.

За словами глави держави, як і раніше, головна ціль цих ударів – енергетика.

"Росіяни навмисно комбінують удари так, щоб знищити нашу генерацію, підстанції, мережу. Багато ударів було по житловій інфраструктурі. Значну частину ракет наші воїни збивають, але, на жаль, не всі. Тому в захисті життя не може бути пауз", – наголосив український очільник.

Як зауважив Зеленський, у Мюнхені він домовився з лідерами "Берлінського формату" про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги для України до 24 лютого.

Я вдячний партнерам за готовність допомагати, і ми розраховуємо, що всі постачання надійдуть оперативно. ППО потрібне Україні на кожен день, щоб позбавити Росію важелів терору. Дякую всім, хто допомагає,

– резюмував президент.

