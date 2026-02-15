Укр Рус
15 лютого, 11:36
До 24 лютого: Зеленський відповів, про які пакети допомоги домовився з партнерами у Мюнхені

Владислав Кравцов
Основні тези
  • У Мюнхені було укладено домовленості з "Берлінським форматом" про пакети енергетичної та військової допомоги Україні до 24 лютого.
  • Зеленський підкреслив, що Росія навмисно атакує енергетичну інфраструктуру України, і закликав до оперативного постачання ППО для захисту.

У Мюнхені була укладена домовленість з лідерами "Берлінського формату" до річниці повномасштабного вторгнення Росії, 24 лютого. Йдеться про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги для України.

Про це написав Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі.

Що розповів Зеленський про пакети допомоги для України до 24 лютого?

Володимир Зеленський нагадав, що кожного дня триває відновлення в українських містах та громадах після російських ударів. 

Лише за цей тиждень лютого вони (окупанти – 24 Канал) випустили по Україні близько 1 300 ударних дронів, понад 1 200 керованих авіаційних бомб і 50 ракет, майже всі з них балістичні. Сьогодні під ударом ворога була Одещина, Донеччина, Запоріжжя та Сумщина, 
– зазначив президент.

За словами глави держави, як і раніше, головна ціль цих ударів – енергетика. 

"Росіяни навмисно комбінують удари так, щоб знищити нашу генерацію, підстанції, мережу. Багато ударів було по житловій інфраструктурі. Значну частину ракет наші воїни збивають, але, на жаль, не всі. Тому в захисті життя не може бути пауз", – наголосив український очільник.

Як зауважив Зеленський, у Мюнхені він домовився з лідерами "Берлінського формату" про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги для України до 24 лютого. 

Я вдячний партнерам за готовність допомагати, і ми розраховуємо, що всі постачання надійдуть оперативно. ППО потрібне Україні на кожен день, щоб позбавити Росію важелів терору. Дякую всім, хто допомагає, 
– резюмував президент.

Що говорив Зеленський на Мюнхенській конференції про ситуацію зі зброєю в Україні?

  • Президент Володимир Зеленський повідомив про критичну нестачу ракет у підрозділах протиповітряної оборони України, оскільки поповнення не завжди встигає надходити вчасно. Глава держави наголосив, що іноді нові ракети вдається доставити безпосередньо перед черговими ударами, а подекуди – буквально в останній момент.

  • Окрім того, Зеленський заявив, що питання передачі Україні ракет Taurus з боку Німеччини залишається відкритим. Оскільки остаточно рішення Берлін ще не ухвалив.

  • Водночас сенатор США Ліндсі Грем закликав надати Україні ракети Tomahawk для ударів по військових цілях Росії. Також Грем виступив за посилення економічного тиску на Москву.