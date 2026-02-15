До 24 лютого: Зеленський відповів, про які пакети допомоги домовився з партнерами у Мюнхені
- У Мюнхені було укладено домовленості з "Берлінським форматом" про пакети енергетичної та військової допомоги Україні до 24 лютого.
- Зеленський підкреслив, що Росія навмисно атакує енергетичну інфраструктуру України, і закликав до оперативного постачання ППО для захисту.
У Мюнхені була укладена домовленість з лідерами "Берлінського формату" до річниці повномасштабного вторгнення Росії, 24 лютого. Йдеться про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги для України.
Про це написав Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі.
Що розповів Зеленський про пакети допомоги для України до 24 лютого?
Володимир Зеленський нагадав, що кожного дня триває відновлення в українських містах та громадах після російських ударів.
Лише за цей тиждень лютого вони (окупанти – 24 Канал) випустили по Україні близько 1 300 ударних дронів, понад 1 200 керованих авіаційних бомб і 50 ракет, майже всі з них балістичні. Сьогодні під ударом ворога була Одещина, Донеччина, Запоріжжя та Сумщина,
– зазначив президент.
За словами глави держави, як і раніше, головна ціль цих ударів – енергетика.
"Росіяни навмисно комбінують удари так, щоб знищити нашу генерацію, підстанції, мережу. Багато ударів було по житловій інфраструктурі. Значну частину ракет наші воїни збивають, але, на жаль, не всі. Тому в захисті життя не може бути пауз", – наголосив український очільник.
Як зауважив Зеленський, у Мюнхені він домовився з лідерами "Берлінського формату" про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги для України до 24 лютого.
Я вдячний партнерам за готовність допомагати, і ми розраховуємо, що всі постачання надійдуть оперативно. ППО потрібне Україні на кожен день, щоб позбавити Росію важелів терору. Дякую всім, хто допомагає,
– резюмував президент.
Що говорив Зеленський на Мюнхенській конференції про ситуацію зі зброєю в Україні?
Президент Володимир Зеленський повідомив про критичну нестачу ракет у підрозділах протиповітряної оборони України, оскільки поповнення не завжди встигає надходити вчасно. Глава держави наголосив, що іноді нові ракети вдається доставити безпосередньо перед черговими ударами, а подекуди – буквально в останній момент.
Окрім того, Зеленський заявив, що питання передачі Україні ракет Taurus з боку Німеччини залишається відкритим. Оскільки остаточно рішення Берлін ще не ухвалив.
Водночас сенатор США Ліндсі Грем закликав надати Україні ракети Tomahawk для ударів по військових цілях Росії. Також Грем виступив за посилення економічного тиску на Москву.