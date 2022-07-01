Необхідна допомога для наших захисників на Запорізькому напрямку: деталі

Ситуація на Запорізькому напрямку фронту залишається напруженою. Росія продовжує робити спроби захоплення регіону.

Щоб успішно тримати оборону, наші захисники часто потребують нашої допомоги. З таким проханням в редакцію 24 каналу звернулися волонтери.

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Що потрібно військовим

Вони зазначають, що бійці військової частини 3033 для боїв на Запорізькому напрямку терміново потребують:

Каримат темний (камуфляж) – 9;

Спальний мішок темний (камуфляж) – 9;

Плащ-палатка олива – 9;

Маскувальні сітки – якомога більше (зелені);

Саперні лопати – 9 штук;

Спрей від комарів – 4;

Щільні пакети для сміття 30-50 літрів – 4;

Акумулятори автомобільні – 4;

Вологі серветки;

Павербанки;

Консерви;

Біноклі – 2;

Тепловізори.

Реквізити та контакти

Для уточнення інформації можна зателефонувати до волонтерів:

+380999869471 Роман

+380636221929 Орина

Перераховувати гроші можна на картку волонтерів:

4149 3900 0078 7225

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