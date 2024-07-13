У Міноборони розкрили перелік допомоги, яку Україна отримає після саміту НАТО

За підсумками 75-го саміту НАТО Україна отримає додаткові системи ППО, літаки F-16, пакети військової допомоги та багато іншого. В оборонному відомстві нашої держави підбили головні підсумки зустрічі.

Нагадаємо, що днями у Вашингтоні відбувся ювілейний саміт НАТО, присвячений 75-річчю створення Альянсу, з основною темою – Україна та посилення допомоги після цинічних ударів російських загарбників.

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Що отримає Україна від союзників

За даними Міноборони, країни-партнери нададуть Україні 5 новітніх батарей ППО. Йдеться про 4 батареї Patriot та 1 батарею Samp/T від США, Німеччини, Румунії, Нідерландів та Італії.

Ба більше, наша держава зможе отримати десятки тактичних систем ППО NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS та Gepard. Серед повного переліку допомоги:

пакет військової допомоги від США на 225 мільйонів доларів. До нього увійдуть система Patriot та ракети до неї, ракети для NASAMS, артилерійські снаряди, протитанкові ракети;

одна система Patriot та ракети до неї від Німеччини. Крім того, артилерійські боєприпаси, дрони, військово-інженерні машини та інше обладнання;

93 мільйонів доларів військової допомоги, 6 літаків F-16 та запчастини до гелікоптерів Sea King від Норвегії;

щорічна допомога в розмірі 3 мільярдів фунтів стерлінгів на військову підтримку від Британії до 2030/31 років;

пакет військової допомоги на 366 мільйонів доларів від Канади;

18 артсистем "Богдана" від Данії, фінансування виробництва в Україні;

пакет військової допомоги в розмірі 169 мільйонів доларів від Австралії;

антидронові системи та патрони калібру 5,56х45 від Литви;

300 мільйонів євро на закупівлю боєприпасів для літаків F-16 від Нідерландів;

пакет військової допомоги в розмірі 3,68 мільйона доларів від Нової Зеландії.



Допомога Україні від союзників по НАТО / Фото Міністерства оборони України

Міністр оборони Рустем Умєров висловив подяку союзникам за нові рішення про допомогу Україні на сотні мільйонів доларів. Також він анонсував використання прибутків із заморожених активів Росії для підтримки оборони нашої держави.