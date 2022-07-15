Німеччина додатково виділяє 2,4 мільярда євро для біженців з України

Міністр праці Губертус Гайль заявив, що Німеччина виділить додаткові кошти для українських біженців. Мовиться про понад 2 мільярда євро.

За словами міністра, ці гроші підуть на виплати українським біженцям. Про це стало відомо 15 липня.

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Німеччина виділить гроші для біженців з України

До кінця 2022 року Німеччина додатково виділить 2,4 мільярда євро для покриття фінансових витрат на утримання українських біженців, які прибули в країну,

– повідомило видання.

Також міністр праці Німеччини заявив, що наразі:

притулку в Німеччині попросили орієнтовно 800 тисяч людей. З них 30% – діти до 14 років;

німецьке бюро праці минулого місяця повідомило про зростання безробіття, адже українські біженці реєструються у відомстві в пошуках роботи.

"Орієнтовно 360 тисяч біженців зареєструвалися у німецькій системі соціального забезпечення, 260 тисяч із них – шукають роботу", – заявив міністр праці.

Додав, що німецький уряд докладатиме зусиль, аби працевлаштувати українських біженців.

Варто відзначити, що Агентство ООН у справах біженців, з 24 лютого зафіксувало 9 мільйонів 136 тисяч 6 перетинів кордону з України.

Коротко про біженців з України

Наприкінці березня в ООН заявили, що майже 4 мільйони біженців покинули Україну від початку повномасштабної війни, яку росія почала проти України, – тобто з 24 лютого. Ще майже 6,5 мільйона – стали переселенцями у межах країни.

За даними ООН, люди втекли від війни у Польщу, Румунію, Молдову, Угорщину, Словаччину, росію та білорусь. Варто пригадати, що до росії ворог українців вивозить силоміць чи обманним способом.

Натомість у різні інші країни українці їдуть самотужки. Наприклад, за даними Міністерство праці, 45 тисяч біженців проживають у чеських сім'ях.

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