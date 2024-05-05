ЗСУ отримають від Rheinmetall далекобійні снаряди до артилерії

Україна отримає прототипи артилерійських снарядів дальністю у 100 кілометрів. Зазначається, що така допомога буде надана від німецького оборонного підприємства Rheinmetall.

Про це заявив очільник концерну Армін Паппергер. Він зауважив, що постачання артилерійських боєприпасів буде у рамках оборонної допомоги Україні.

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"Артилерія змінює правила"

Армін Паппергер повідомив, що цього року Rheinmetall має поставити "сотні тисяч" артилерійських боєприпасів для Збройних Сил України. Повідомляється, що серед них будуть також і прототипи артилерійських боєприпасів із дальністю аж у 100 кілометрів.

Зараз компанія зосереджена, в тому числі на виробництві артилерійських боєприпасів. Артилерія змінює правила,

– наголосив глава концерну.

За його словами, станом на зараз наша держава може лише обмежено відповісти на російські артилерійські атаки через брак боєприпасів. Водночас у Європі та США потужності з виробництва артилерійських боєприпасів в останні роки поступово скорочувалися.

До російського нападу на Україну потужність Rheinmetall становила близько 70 тисяч снарядів на рік. Цього року група DAX вже очікує 700 тисяч снарядів. У середньостроковій перспективі має бути 1,1 мільйона.

"Західний світ не готовий до звичайної війни", – уточнив Паппергер.

Наразі найпотужнішими боєприпасами вважаються 155-міліметрові артилерійські снаряди, які Україна має або мала на озброєнні на сьогодні, також надійшли в Україну завдяки німецькій допомозі, але не від Rheinmetall. Це були боєприпаси Vulcano у різних версіях.

Днями у Німеччині підпалили будинок керівника Rheinmetall

В Німеччині горів садовий будинок очільника машинобудівного та збройового концерну Rheinmetall Арміна Паппергера. Інцидент стався в ніч проти 29 квітня. Про це писало видання Bild.

Як зазначили у виданні, у листі на платформі Indymedia невідомі зізналися у скоєному, зокрема, звинуватили концерн у постачанні зброї для України.

У ніч з 28 на 29 квітня 2024 року ми встановили запальний пристрій у садовому будинку Арміна Паппергера,

— йдеться у листі.

Там наголосили, що "Rheinmetall є одним із бенефіціарів так званого переломного моменту" і що компанія накопичує "різні старі типи танків", які "тепер можуть бути продані в Україну з боєприпасами та з великим прибутком".