Віцемаршал Британії назвав один крок, який кардинально змінить хід війни

З кожним днем партнери України стають рішучішими, переходять "червоні лінії" та надають підтримку Україні. Наша країна є близька до введення військ НАТО, але для того, щоб змінити хід війни Захід може зробити дещо інше.

Віцемаршал Королівських ВПС Великої Британії у відставці Шон Белл розповів 24 Каналу, що росіяни панують над повітряним простором України, особливо використовують авіабомби на Сході. Саме тому Захід повинен убезпечити небо над нашою країною.

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Один крок, який кардинально змінить хід війни

Віцемаршал розповів, що за майже три роки повномасштабного вторгнення Росії в Україну, наша держава не є членом НАТО. Саме тому Захід від самого початку не хотів "вплутуватись" у війну проти країни-агресорки. Попри це партнери України надали нам протитанкову зброю, танки, ракети та винищувачі F-16.

Зараз Захід набирається сміливості надавати дедалі більше підтримки Україні, але поки не мовиться про надання наземних військ. Белл висловив сумнів, що західні військові на полі бою будуть бажані для НАТО, але є кілька країн, зокрема Франція, які ніколи нічого не "викреслювали". Ймовірність такого сценарію є, але його реалізація складна.

Однак, якщо Захід введе безпольотну зону, у Росії не буде шансів. Росіяни довго боролись за збереження панування в повітрі над Україною. Україна хоробро боролась, але поки в неї не так багато сучасних винищувачів, ракет чи радарів,

– наголосив віцемаршал.

За його словами, це може бути ще одним кроком вперед та ще одним способом допомогти Україні. Обговорення цього стають популярними серед деяких елементів західної спільноти.

Я впевнений, що якщо Захід вирішить ввести безпольотну зону над усією Україною, це кардинально змінить хід війни,

– підкреслив віцемаршал.

Белл додав, що, озираючись на останні війни в світі, країні дуже важко здобути перемогу, якщо вона не має контролю над повітряним простором. Однією проблемою, з якою стикнулась Україна, є те, що росіяни на Сході використовують плануючі бомби, повітряні сили, що ускладнює роботу піхоти.

Маючи повітряні сили Заходу над Україною, Росія не зможе зробити крок вперед і продовжувати війну. Однак, на жаль, поки Захід не збирається піти на такий крок.

Питання в тому, що якщо Росія продовжуватиме наступати на полі бою, чи задовольниться Захід тим, що сидітиме склавши руки. Це стане викликом для деяких політиків, я переконаний, що таке питання, як безпольотна зона, знову повернеться на стіл,

– зауважив віцемаршал.