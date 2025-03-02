Згортання допомоги для України зменшить вплив США у світі та підбадьорить їхніх ворогів, – ISW

Росія, Іран, КНДР та Китай сформували блок, спрямований на знищення США й союзників. Наразі вони "випробовують" межі американських зобов'язань перед партнерами в Європі, на Близькому Сході та в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Натомість згортання допомоги для України може призвести до зменшення світового впливу США та "підбадьорити" їхніх противників. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на звіт ISW.

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Як Росія "випробовує" межі США

Американська допомога Україні є демонстрацією прихильності США до захисту демократій від нинішньої та майбутньої агресії в усьому світі, включаючи також Ізраїль, Південну Корею, Тайвань тощо.

Можливу відмову США від України очолюваний Росією блок вочевидь розглядатиме як показник відмови від інших союзників, тож намагатиметься перевірити межі американських зобов'язань у всьому світі, переконані в Інституті вивчення війни.

Скорочення американської допомоги Україні безпосередньо відповідає цілям цих ворогів і є кроком до обмеження впливу США у світі,

– вважають аналітики.

Російський союз шукає розбіжності між американськими партнерами, які можна легко використати для ізоляції та послаблення США, адже це дозволить агресорам диктувати свої умови на світовій арені.

Що підживить упевненість Путіна

Українські війська, завдяки суттєвій допомозі США, завдають росіянам відчутних втрат на полі битви. Це, у поєднанні з серйозними викликами для Росії у 2025 році, надає США серйозні важелі впливу в мирних переговорах.

Призупинення військової допомоги для України заохочуватиме Владіміра Путіна до подальшого підвищення своїх вимог і підживлюватиме його впевненість у можливості досягнення повної перемоги шляхом війни.

Зокрема, йдеться про переконання, що Росія могла б захопити й контролювати не лише Україну, а й інші колишні радянські республіки, включно з нинішніми країнами-членами НАТО.

Припинення військової та фінансової допомоги від США, спрямованої на зміцнення української оборонної промисловості, може сприяти порушенню балансу у війні та надати Росії більші переваги на полі бою, збільшуючи ймовірність російської перемоги в Україні,

– переконані в Інституті вивчення війни.

До слова, в ISW неодноразово наголошували на важливості продовження і своєчасності західної військової допомоги, а також спостерігали кореляцію між масштабами російських перемог і затримками військової підтримки України, як це було навесні 2024 року.

Нагадаємо, Росія зміцнює відносини з партнерами, незважаючи на заяви про готовність до переговорів зі США. Агресор підписав угоди з Китаєм і Північною Кореєю про співпрацю у сферах економіки та безпеки.