"Не просто іноземна допомога": спікер Джонсон готує "таємничий пакет" для України, – WSJ

Спікер Палати представників США Майк Джонсон пообіцяв вже незабаром винести на голосування питання стосовно підтримки для нашої держави. Ймовірно, це станеться вже найближчими днями, проте й досі невідомо те, який вигляд матиме цей пакет допомоги та хто його підтримає, оскільки напруженість між республіканцями та демократами продовжує набирати обертів.

Однак у Палаті представників Конгресу Сполучених Штатів продовжують лунати суперечки між республіканцями. Водночас не припиняються погрози щодо зняття з посади спікера Майка Джонсона. Ймовірно, подібні дискусії у Конгресі США можуть призвести до того, що довгоочікуване рішення про фінансування на підтримку України та інших союзників знову відкладуть.

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"США роблять надто багато для України"

Ще у лютому 2024 року сенат Сполучених Штатів за двопартійної підтримки ухвалив пакет допомоги у розмірі 95 мільярдів доларів для України, Ізраїлю та Тайваню.

Спікер Палати представників розглядав можливість розділити допомогу, що могло б максимізувати голоси демократів за нашу державу, на яку припадає близько 60 мільярдів доларів.

Крім того, Джонсон запропонував кілька пропозицій, які можуть зібрати додаткові голоси. Серед них – перетворення частини допомоги Україні на позику, а також конфіскація заарештованих російських активів для фінансування відновлення України.

Повідомлялося навіть про скасування мораторію адміністрації Джо Байдена на нові проєкти з експорту скрапленого природного газу. Однак, за даними видання, значна частина республіканців, які брали участь в обговоренні пакета стверджує, що не бачили остаточного тексту.

Зокрема, у вересні минулого року понад половина республіканців Палати представників США офіційно виступили проти допомоги Україні. Як показують опитування – все більше республіканських виборців вважають, що Сполучені Штати роблять надто багато для України.

Використання заморожених російських активів

The Wall Street Journal повідомляє, що серед "нововведень", які Джонсон також запропонував, йдеться про закон РЕПО "Про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців".

Такий двопартійний закон дозволить використовувати мільярди доларів із заморожених резервів російського Центрального банку та допоможе оплатити підтримку нашої держави.

Втім, на думку деяких посадовців, подібне рішення не зможе замінити західну допомогу як основне джерело військового фінансування через юридичні складнощі в юрисдикції. Головною причиною цього є те, що більша частина грошей Росії наразі зберігається в ЄС.

Заступник голови Комітету з фінансових послуг Палати представників Френч Хілл заявив, що закон про РЕПО дозволить США перевести російські активи з категорії заморожених до категорії арештованих. Вже потім це дозволить розмістити їх у міжнародному трастовому фонді, який підлягатиме аудиту та вимогам прозорості.

Допомога у вигляді позики

Серед пропозицій Майка Джонсона американські журналісти виокремлюють можливість перетворення принаймні частини допомоги на формат кредиту, який рано чи пізно Україна все ж буде вимушена повернути.

Ми не просто надаємо іноземну допомогу, ми встановлюємо такі відносини, за яких вони зможуть повернути її нам, коли настане час,

– каже Джонсон.

За словами республіканців, їхня увага була зосереджена на наданні прямої бюджетної підтримки українському уряду у вигляді позики. Наприклад, сенатор Ліндсі Грем, близький союзник Дональда Трампа, заявив, що кредити Україні та іншим союзникам США не повинні бути безвідсотковими й можуть бути відкликані.

Водночас інші республіканці наполягають на тому, щоб Палата представників відновила спрощену систему кредитування-лізингу для України за зразком програми часів Другої світової війни. Вона б дозволила уряду США надавати зброю у форматі позики або лізингу.

Видання зазначає, що близько двох років тому Конгрес надав адміністрації Джо Байдена повноваження прискорити надання позик або лізингу військового обладнання Україні. Однак термін дії цих повноважень закінчився у вересні, і вони так і не були використані.

Дозволи на експорт газу

WSJ також повідомляє, що Майк Джонсон також намагається пов'язати надання допомоги Україні зі скасуванням замороження адміністрацією Джо Байдена дозволів на нові проєкти з експорту скрапленого природного газу.

Раніше адміністрація американського лідера зазнала критики за рішення призупинити видавання нових дозволів на експорт ЗПГ (зріджений природний газ, те ж саме, що й скраплений – 24 Канал).

Нафтогазова галузь розкритикувала це рішення як політичний трюк, що відбувається в небезпечний час для союзників США, які імпортують рекордні обсяги американського скрапленого газу, щоб замінити російський.