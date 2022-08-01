Британія невдовзі передасть Україні кілька військових кораблів, – Пристайко

Велика Британія продовжує потужно підтримувати Україну в боротьбі з російськими окупантами. Невдовзі вона надасть нашій державі кілька військових кораблів.

Про це розповів посол України у Великій Британії Вадим Пристайко. За його словами, українські військові вже проходять відповідне навчання.

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Британія надасть Україні військові кораблі

Пристайко розповів, що відвідав військовий морський корабель, який найближчим часом передадуть Україні.

На ньому вже зараз проходять навчання наші військові. Вони керують кораблем, вони керують зброєю. Таких кораблів буде декілька,

– зауважив посол.

Він додав, що після початку повномасштабної війни в Україні Туреччина повністю закрила протоки в Чорному морі для військових кораблів.

"Наші пріоритети зсунулись. Нам зараз потрібні протимінні кораблі. 2 – це початкова цифра, з якою ми зараз працюємо. Це бойові кораблі, які перебувають на озброєнні Військових морських сил Її Величності", – зазначив Пристайко.

За його словами, ці кораблі перероблять, оновлять та додадуть спеціальне обладнання, яке необхідне Україні.

"Але це не лише 2 кораблі. В них є більше того самого класу. І на наявних кораблях зараз проходять навчання наші офіцери та моряки", – підсумував посол.

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