9-річна дівчинка відрізала півметрову косу, аби купити каску для військових під Бахмутом

Українці згуртовано і щоденно допомагають армії й суцільним монолітом наближають щодня перемогу України над загарбником. Осторонь не залишаються й діти.

Так, нещодавно 9-річна дівчинка з Прилук відрізала півметра своєї розкішної коси, щоб купити тактичну каску для військових, які боронять Батьківщину під Бахмутом.

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Понад 5 тисяч гривень на потреби ЗСУ

Своє волосся Оксана відрощувала усе життя, однак близько двох місяців тому вона вирішила його обрізати. На це надихнули інші українки, які також відрізають волосся в допомогу українським військовим.

Мама дівчинки зазначила, що їй було важко наважитися на це, однак донька не відступала від свого задуму.

Не страшно мені, нове відросте. Хочу допомогти нашим воїнам, щоб швидше перемогли та повернулися до своїх рідних. Так я допомагаю Україні,

– розповіла 9-річна Оксана.

5 тисяч 300 гривень, які отримала дитина за волосся вагою у 112 грамів та довжиною майже 70 сантиметрів, родина дівчинки передала місцевому благодійному фонду "Вільна Країна" на потреби ЗСУ. У фонді ж зазначили, що за виручені кошти хочуть купити каску із кріпленням під тепловізор.

"Яскравий приклад – як яскраве волосся збереже чиєсь життя", – розповів волонтер БФ "Вільна країна" Антон Копасов.

Як діти допомагають ЗСУ