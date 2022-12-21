Президент Латвії Егілс Левітс взяв участь у виготовленні окопних свічок для українських військових. До нього приєдналися лідер Литви Ґітанас Науседа та президент Естонії Алар Каріс.

Про це повідомив латвійський президент Егілс Левітс. Він опублікував відповідні фото.

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Президенти Латвії, Литви та Естонії виготовляли окопні свічки для ЗСУ

Українці воюватимуть в окопах і на Різдво. Те, що ми сьогодні символічно виливаємо окопні свічки, є моральною підтримкою українців і підтвердженням того, що ми продовжуємо і будемо підтримувати Україну до її перемоги,

– зазначив Левітс.

Він показав, як разом з лідерами Литви та Естонії виготовляв свічки для українських військових.

Як президенти виготовляли свічки / фото Егілс Левітс

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