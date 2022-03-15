На допомогу армії та постраждалим Нацбанк зібрав близько 12 мільярдів гривень

Станом на 15 березня 2022 року на спецрахунок, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних Сил України, перерахували майже 11,75 мільярда гривень.

Кошти надходили як від громадян та підприємств в Україні, так і від міжнародної спільноти. З-за кордону в іноземній валюті надійшло майже 3,4 мільярда гривень.

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Національний банк вже перерахував на потреби військових майже 11,7 мільярда гривень. Наразі залишок коштів на спецрахунку становить близько 67,6 мільйона гривень.

Тим часом на рахунок Міністерства соціальної політики, який Національний банк відкрив для гуманітарних цілей, надійшло 260,75 мільйона гривень. Понад 128 мільйонів гривень в еквіваленті надійшло з-за кордону в іноземній валюті.

Отримувачем та розпорядником коштів є Міністерство соціальної політики України. Наразі залишок коштів на рахунку відомства становить 260,75 мільйона гривень.

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