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Доповнення до ігор серії Battlefield розробники роздають безкоштовно

93 Читать новость на русском
Доповнення до ігор серії Battlefield розробники роздають безкоштовно
/ Battlelog - Battlefield

Студія Electronic Arts продовжує традиційно роздавати доповнення до ігор серії Battlefield. Цього разу компанія пропонує власникам шутера Battlefield 1 отримати DLC Apocalypse, а ті, хто вже має копію Battlefield 4, можуть безкоштовно завантажити доповнення China Rising та Naval Strike.

Про це повідомляє Overclockers.

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Apocalypse представляє собою заключне доповнення для Battlefield 1 і містить п'ять карт для мультиплеєра. Реліз цього DLC відбувся на початку весни. Тим часом China Rising та Naval Strike для Battlefield 4 містять по чотири мультиплеєрні карти, нові режими, види техніки, озброєння і багато іншого.

Постер доповнення Apocalypse до гри Battlefield 1
Постер доповнення Apocalypse до гри Battlefield 1

Акція з роздачі безкоштовних доповнень до вищезазначених ігор приурочена до швидкого релізу шутера Battlefield V, який вийде 19 жовтня на ПК, Xbox One і Playstation 4. Безкоштовно завантажити додатковий ігровий контент для Battlefield 1 і Battlefield 4 можна до 6 серпня.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно.

Теги: Техно Ігри Інтернет
Джерело: 24 Канал
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