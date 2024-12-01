Забита знищеною ворожою технікою: військові показали дорогу смерті для росіян на Курщині

Воїни 225-го окремого штурмового батальйону Сил оборони показали "дорогу смерті" для російської армії на Курщині. На кадрах видно, як шлях "встелений" з потрощеної техніка окупантів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал 225 ОШБ. Відповідні кадри там опублікували наприкінці листопада.

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"Дорога смерті" для росіян на Курщині

Вказується, що дрон зафіксував одну з доріг у Курській області Росії, яка стала пасткою для військ країни-агресора.

Поля заміновані, дорога пристріляна нашою артилерією, а кожен їхній рух ретельно контролюється,

– ідеться в повідомленні.

Там зазанчили, що це приклад того, як тактика і координація наших Сил Оборони створюють критичні умови для ворога.

"Ми використовуємо їхню вразливість на максимум, а результат ви бачите на відео", – додали там.

"Чорна миля" для російської армії на Курщині: дивіться відео

"Реальність для російської армії: "чорна миля" на Курському напрямку", – так підписали відео військові.