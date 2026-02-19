14 кілометрів пішки під обстрілами: що відбувається на "дорозі життя" до Костянтинівки
- Відрізок траси від Олексієво-Дружківки до Костянтинівки називають "дорогою життя".
- Там постійно літають дрони та відбуваються обстріли.
Відрізок траси від Олексієво-Дружківки до Костянтинівки називають "дорогою життя". Туди й назад – 14 кілометрів.
Журналісти Ukrainian Witness пройшли під обстрілом цей шлях до Костянтинівки та показали, що там відбувається.
Дивіться також Зеленський заявив про 3 різні позиції щодо Донбасу: чого вимагає Україна
Що відбувається на "дорозі життя"?
Під час зйомки журналісти потрапили під обстріл FPV-дронів та КАБів.
Дрони там літають безперервно.
Рухатися цим шляхом на авто майже неможливо. Вздовж узбіччя можна побачити багато спаленої техніки.
Під час руху FPV влучив неподалік військового 24-ї бригади, який супроводжував знімальну групу.
Далі під час усього руху група намагалася відірватися від дронів – їх було дуже багато, і вони постійно літали перед очима.
А на підході до Костянтинівки поруч почали падати КАБи.
Костянтинівка щодня потерпає від обстрілів, там уже фактично одні руїни. У місті, за підрахунками влади, досі живуть приблизно 3 000 цивільних. Для порівняння – до великої війни населення становило 78 тисяч людей.
Тож понад 95% населення вимушено покинуло свій дім.
По дорозі журналісти зустрічали цивільних: одних евакуювали волонтери, інші – виходили самостійно.
"Дорога життя": дивіться відео
Останні новини з фронту
За даними ISW, окупанти мали певні успіхи у Сумській області. А на Донеччині ЗСУ відновили контроль над східною частиною Гришиного. Водночас російські сили активізували дії біля Оріхова та Малої Токмачки без підтверджених просувань.
Натомість у DeepState стверджують, що Мирноград "поглинається" противником. Оборона міста нібито добігає кінця.