На дорогах – провалля від снарядів: наслідки обстрілів Харкова вночі 1 березня
1 березня 2022 , 07:29Читать новость на русском
Джерело:"Суспільне Харків"
Окупанти у ніч проти 1 березня нещадно обстрілювали Харків. Місто вже п'яту добу мужньо стоїть проти навали загарбників.
У житлових районах вулиць Ахсарова та Холодної гори на дорогах утворились величезні провалля від російських снарядів.
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Місцеві жителі повідомляють: ще трохи і снаряд би влучив у водопровід. Крім того, на вулицях стоять десятки обгорілих авто.
Чорний день для Харкова
Окупанти 28 лютого цілком свідомо навели реактивну артилерію на житлові будинки мирних мешканців. Росіяни підло гатили "Градами". Є десятки загиблих.
Снаряд на вулицях Харкова / Фото "Суспільне"