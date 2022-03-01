На дорогах – провалля від снарядів: наслідки обстрілів Харкова вночі 1 березня

Окупанти у ніч проти 1 березня нещадно обстрілювали Харків. Місто вже п'яту добу мужньо стоїть проти навали загарбників.

У житлових районах вулиць Ахсарова та Холодної гори на дорогах утворились величезні провалля від російських снарядів.

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Місцеві жителі повідомляють: ще трохи і снаряд би влучив у водопровід. Крім того, на вулицях стоять десятки обгорілих авто.

Чорний день для Харкова

Окупанти 28 лютого цілком свідомо навели реактивну артилерію на житлові будинки мирних мешканців. Росіяни підло гатили "Градами". Є десятки загиблих.



Снаряд на вулицях Харкова / Фото "Суспільне"