Дорослі дивилися телевізор: 2-річна дівчинка загинула під час пожежі на Тернопільщині

У селі Нова Могильниця на Тернопільщині внаслідок пожежі загинула 2-річна дівчинка. У момент трагедії її батьки дивилися телевізор. Натомість старші брати та сестри пішли на річку.

Бездиханне тіло дитини виявили рятувальники, коли загасили вогонь. Пожежа сталася ввечері 15 липня в підсобному приміщенні.

Ще один нещасний випадок На Тернопільщині трагічно загинув 2-річний хлопчик: на нього наїхала автівка

Дівчинка могла злякатися

Мертву дитину виявили під ліжком. За словами правоохоронців, вона могла злякатися. Тому сховалася туди від пожежі.

Саму ж підсобку використовували як курник. Там облаштували житлову кімнату й провели туди світло.



Пожежа сталася в підсобці, яку використовували як курник / Фото пресслужби Нацполіції

Де були дорослі

Попередньо, родина загиблої дівчинки – уродженці Закарпатської області. Сама сім’я є багатодітною.

На момент нещастя старші діти пішли на річку, четверо дорослих в будинку дивилися телевізор, а найменші гралися на подвір'ї.

В якийсь момент батьки почули звуки, схожі на вибух. Коли вийшли, побачили, що горить будівля.



Потерпілі – багатодітна родина з Закарпаття / Фото пресслужби Нацполіції

На місці події працювали експерти

На місці інциденту працювали слідчі Нацполіції, експерти, криміналісти та пожежно-рятувальна бригада.

Причини загоряння стануть відомими після проведення експертизи. Наразі вирішують питання про відкриття справи. Мовиться про статтю Кримінального кодексу «Умисне вбивство», однак вона матиме позначку "нещасний випадок".



У момент трагедії дорослі дивилися телевізор, а старші діти пішли на річку / Фото пресслужби Нацполіції