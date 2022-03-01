Дорожні знаки повернемо на місце після виведення військ агресора з України, – Мінінфраструктури
Джерело:Міністерство інфраструктури України
Міністерство інфраструктури України повідомило ситуація із дорожніми знаками, які демонтують в країні, щоб збити ворога з пантелику.
Укравтодор вирішив прибрати дорожні знаки. Частину знаків він замінив. Відтак окупаційні війська, які не знають дороги в Україні, можуть заблокувати.
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Як повідомили в Мінінфраструктури, пріоритетом зараз є вказівні знаки та назви населених пунктів.
"У ворога жалюгідний зв‘язок, вони не орієнтуються на місцевості. Давайте допоможемо їм потрапити прямісінько у пекло", – заявили в Укравтодорі.
Однак після перемоги України знаки повернуть на місце.
"Важливо – усі знаки передаємо місцевій владі або дорожникам. Ми повернемо їх на місце, після виведення військ агресора з України", – запевнили в Мінінфраструктури.