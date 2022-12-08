Журналіст Трегубов заявив, що Дорж Бату вигадав свою біографію: письменник відповів

У перші дні грудня українські книголюби відволіклися від вимкнень світла на літературний скандал космічного масштабу. Журналіст Віктор Трегубов заявив, що відомий письменник Дорж Бату вигадав свою біографію.

Бату дебютував в українській літературі з романом "Франческа. Повелителька траєкторій", інформує 24 канал. Українські книголюби вподобали книгу, в якій автор описує свій космічний досвід. Згодом автор випустив продовження, яке читачі також зустріли дуже тепло.

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Також Бату написав наразі дилогію "Моцарт 2.0" та "Коко 2.0". Легендарні особистості раптом оживають у сучасному Нью-Йорку й опиняються у вирі захопливих та іноді навіть небезпечних пригод.

Біографія Бату – не менш захоплива, аніж його романи

На сайті "Видавництва Старого Лева" мовиться, що Бату народився та виріс у Бурятії. Там здобув фах історика-східнозавця. Спершу переїхав до України, а згодом – у США. Працював журналістом й згодом знайшов себе в авіакосмічній галузі. За даними видавця, посада Бату – спеціаліст з траєкторій космічних апаратів.

В інтерв'ю 2018 року Бату активно розповідає про роботу у NASA. Зокрема, зізнається, що це – "звичайна державна контора, в якій працюють люди, такі, як ми з вами, не боги і не напівбоги".

На запитання, як журналісту вдалося так кардинально змінити сферу, Бату відповів, що спершу працював лаборантом. Але вже через 3 роки перейшов на інженерну посаду фінального інспектора.

Трегубов заявив, що Бату вигадав свою біографію

З перших днів повномасштабного вторгнення Бату активно висловив свою проукраїнську позицію й заявив, що не вірить у жодних "хороших руских" . Про бурятів, які воюють на боці окупантів, Бату казав так: "це люди, які стоптали ім'я мого народу". Окрім того, письменник розповів, що вважає Україну своєю батьківщиною і йому боляче, що "ці с*ки зробили з країною". Також Бату ділився успіхами боротьби на дипломатичному фронті у США й збирав гроші на ЗСУ.

Тим часом Трегубов заявив: більшість того, що українці знають про Бату, – лише вигадка. А його біографія – насправді, містифікація. Журналіст зауважив, що Бату ніколи не працював у NASA. А все начебто реальне підґрунтя романів про Франческу створила уява автора.

На щастя, в мене вже була можливість перевірити в НАСА через компетентного знайомого. Перевірка зайняла кілька місяців. Як виявилося, Андрій (Дорж Бату – 24 канал) ніколи не працював в NASA,

– заявив Трегубов.

Окрім того, він стверджує, що Бату ніколи не працював у космічній галузі загалом, а також – не був дотичним до Нацгвардії США.

Бату оголосив про продаж піна одного з героїв

За словами Трегубова, тригером для викриття Бату став його допис про "літературні артефакти". Автор вирішив продати пін одного зі своїх героїв (полковника Вескотта) – срібну Квітку Будяка.

Стартова ціна становила 5 тисяч гривень. Бату заявив, що усі гроші від продажу направить на потреби ЗСУ. Українці охоче долучилися до аукціону.

Як відреагував Бату

Трегубов наголосив: він не стверджує, що гроші від продажу піна не пішли на потреби воїнів. Деталі йому невідомі.

Бату назвав пост Трегубова відвертою маячнею. Водночас він зробив боляче рідним автора.

"Я не є держслужбовцем. Ніколи ним не був. Працював і працюю на умовах контракту на приватні компанії, які виконують замовлення державних органів. Ці приватні компанії не розголошують інформацію про своїх штатних працівників", – заявив письменник.

Окрім того, Бату додав, що ніколи не виступав від імені жодної установи й завжди наголошував: транслює лише власну думку.

"Звіт за автівки і кошти я представлю окремо – точно так, як ми звітуємо за медикаменти. Я не буду продовжувати обговорення цієї теми в соцмережах і перейду до консультацій про перенесення обговорення в юридичну площину", – підсумував автор.

Українці розділилися на два табори. Одні книголюби заявили, що не бачать підстав ставити під сумнів біографію улюбленого автора й довіряють йому. Інші – розповідають, що й раніше зауважували "помилки" та "білі нитки" в історіях Бату про його життя.

Конкретних доказів чи документів, які можуть підтвердити або спростувати інформацію, наразі не надала жодна зі сторін.