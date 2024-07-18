Пориви вітру, град та погіршення видимості на дорогах: Київ накрила сильна злива

У Києві вдень 18 липня вирувала негода. Був потужний вітер, пройшла злива та навіть подекуди люди фіксували град.

Негода у Києві вирувала орієнтовно перед 15 годиною 18 липня. Перед цим синоптики попереджали, що у Київській області буде гроза, град та шквали, пише 24 Канал.

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Що відомо про негоду в Києві

У місцевих телеграм-каналах написали, що у Києві була сильна злива та потужний вітер. Деякі кияни опублікували відео, на яких помітно невеликий град.

Негода у Києві 18 липня 2024 року: дивіться відео

Потужний вітер вирував у Києві: дивіться відео

Град у столиці 18 липня 2024 року: дивіться відео

Злива та град у Києві: дивіться відео з міста

У місцевих телеграм-каналах написали, що у Дарницькому районі Києва вітер вирвав з корінням дерево. Воно впало на дитячий майданчик.



Ймовірні наслідки негоди в Києві / Фото "Реального Києва"

Злива у Києві 18 липня: дивіться відео

Патрульна поліція Києва орієнтовно о 16:08 повідомила про підтоплення через негоду.

У зв'язку з підтопленням проїжджої частини на вулиці Центральній, рух транспорту ускладнений від проспекту Миколи Бажана,

– розповіли правоохоронці.

Вони закликали людей враховувати цю інформацію під час планування маршруту поїздки.

До речі, синоптики попереджали людей про 2 рівень небезпечності через сильні зливи. Киян закликали сидіти вдома.

Проте деякі люди навіть вирішили помити машину під дощем. Також дощу раділи діти, які плавали в калюжах.

Діти в Києві купались в калюжах: дивіться відео

До речі, синоптики попередили, що до кінця доби будуть грози, град та шквали до 15 – 20 метрів за секунду.