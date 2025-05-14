Львів накрив град і гроза: сильний вітер повалив дерево на авто

У Львові у середу, 14 травня, зафіксували дощ та сильний град, також чути грозу. Через сильний вітер на одній із вулиць дерево впало на автомобіль.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали. Раніше синоптики застерігали про негоду для міста.

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Що відомо про негоду у Львові

Ввечері 14 травня повідомили про сильну бурю у Львові. Пізніше у міста почався дощ та сильний град. Також відомо про сильні пориви вітру. Через це на вулиці Варшавській, 64 на автомобіль впало гілля.

Комунальники оперативно приїхали та прибрали гілля з авто, дочекавшись власника. Рух транспорту на ділянці вже відновлено.

Наслідки сильного вітру: дивіться відео

Незадовго до цього Львівська міська рада оприлюднила штормове попередження про те, що до кінця доби 14 травня та протягом доби 15 травня львівські синоптики прогнозують пориви вітру, швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду.

Мерія Львова закликає містян зважати на прогноз та бути обачними,

– ішлося у повідомленні.

Негода у Львові: дивіться відео

Нагадаємо, нещодавно також синоптики прогнозували негоду в декількох регіонах України, зокрема у Рівненській, Полтавській, Черкаській, Миколаївській, Івано-Франківській та Вінницькій областях. Крім того, негода може охопити Київ.