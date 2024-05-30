Литиме й наступного тижня: як довго ще будуть дощі та грози

Україну знову накрили дощі. Уже незабаром вони очікуються по всій території нашої держави. Ба більше, йтимуть і наступного тижня. Також можливі грози.

Як довго ще будуть опади, коли припиняться дощі – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

До теми Україну знову накриють дощі та грози: прогноз погоди на 30 травня

Коли припиняться дощі

З середи на Півдні та Заході спостерігаються короткочасні дощі. У четвер, 30 травня, опади очікуються вже в більшості областей.

Однак, це вже короткочасні дощі теплого періоду. Впродовж дня можуть починатися, завершуватися, визирати сонечко. Вони мають більш локальний, місцями мозаїчний характер. Тобто подекуди можуть бути доволі-таки інтенсивні дощі зливового характеру, водночас в іншому місці може світити сонце, пояснила синоптикиня.

Подекуди можуть бути грози. У четвер – п'ятницю переважно Правобережжя потрапляє найбільше в поле зниженого тиску, де ймовірність цих дощів найвища.

Усе ж таки в межах помірних, без значних, але подекуди очікуємо, що буде така більш свіжа погода,

– зазначила Наталія Птуха.

Також додала, що на суботу – понеділок інтенсивність дощі знижується. Уже будуть дуже локальні, менше, без такої інтенсивності.

Втім, у вівторок опадів знову може побільшати, адже може проходити атмосферний фронт. Зокрема, по Правобережжю, – переважно західні й північні області.

Починаючи з 5 – 6 червня вже більше посилює свій вплив антициклон – поле підвищеного тиску з Центральної Європи й Заходу. І тому 5 – 7, навіть трошки 8 число переважає погода без опадів, їх буде набагато менше,

– наголосила синоптикиня.

Додала, що далі прогнозувати складно. Ситуація може змінитися.

В яких областях буде спека до +32 градусів

Також Наталія Птуха розповіла, що до 32 градусів очікується вже 31 травня та 1 червня на Сході та в Криму.

Також у перший день літа така температура ймовірна в більшості південних і центральних областей.

На решті території України 31 травня 21 – 26 градусів, 1 червня 24 – 29.

Уже незабаром на сайтівийдуть ексклюзивні інтерв'ю про погоду на червень, а також літо загалом. Дізнайтеся, чи чекати сильної спеки та затяжних злив.