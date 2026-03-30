Пригріє до +21, але є нюанс: синоптик розповів, як погіршиться погода у перший тиждень квітня

Найближчими днями в Україні збережеться тепла погода, проте атмосферні процеси змінюватимуться, небо дедалі частіше затягуватимуть хмари. Очікується збільшення кількості опадів, подекуди вони будуть інтенсивними.

На тлі надходження прохолоднішого повітря температури дещо знизяться. Про це свідчить тижневий прогноз синоптика Ігоря Кібальчича для Meteoprog.

Яка погода буде поточного тижня?

У понеділок, 30 березня, у більшості областей прогнозують дощі. У нічний час температура повітря буде +6…+11 градусів, вдень – +10…+15 градусів, у південних, центральних та східних областях місцями +16…+21 градусів.

У вівторок, 31 березня, ще утримається дощова та хмарна погода майже по всій Україні. Зокрема, а крайньому заході та у Карпатах опади можливі у вигляді мокрого снігу та дощу, також подекуди може виникати туман.

Температура повітря уночі коливатиметься в межах +5…+11 градусів, удень синоптик прогнозує +9…+15 градусів. Водночас на крайньому заході впродовж доби стовпчики термометрів показуватимуть +2…+7 градусів.

У середу, 1 квітня, у більшості областей пройдуть дощі, у Карпатах із мокрим снігом. Істотних опадів не буде лише у південній частині. Водночас місцями, згідно з прогнозом синоптика, знову можливі тумани.

У нічні години температура повітря становитиме +5…+10 градусів, у денний час очікуються коливання в межах +10…+16 градусів. У західних областях прохолодніше – вночі буде 0...+5 градусів, протягом дня +5...+10 градусів.

У четвер, 2 квітня, у всіх областях, за винятком центральних і східних, будуть дощі, місцями вони будуть значними. Згідно з оприлюдненою інформацією, у Карпатах та на Прикарпатті можливий навіть мокрий сніг.

Температура повітря протягом ночі коливатиметься в діапазоні +2…+7 градусів, протягом дня синоптик прогнозує +10…+17 градусів, у західних областях показники будуть дещо нижчими – +7…+12 градусів.

У п'ятницю, 3 квітня, у південних областях вночі буде сильний дощ, вдень опади поширяться на центральну та східну частини. У західних регіонах фахівець прогнозує незначний дощ, місцями буде туман.

В Одеській області та у Криму можливі пориви, швидкістю до 20 метрів за секунду. Температура вночі становитиме +6…+11 градусів, у західних областях буде 0…+5 градусів, загалом вдень – +8…+13 градусів.

Що прогнозують на вихідні?

У суботу, 4 квітня, у більшості областей України випаде дощ, можливий туман. Температура повітря вночі буде +2...+7 градусів, вдень очікується +8...+15 градусів, у східних областях пригріє до +16 градусів.

У неділю, 5 квітня, у східних областях можливі незначні дощі, подекуди буде туман. Температура повітря вночі становитиме +2…+7 градусів, у західних областях зниження до -2…+3 градусів, загалом удень +10…+15 градусів.

Якою буде погода в квітні?