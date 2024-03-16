Дощ з мокрим снігом знову накриють багато областей України: які й коли саме

У неділю частину областей України знову накриють дощ і мокрий сніг. Синоптик сказав, де саме чекати опадів.

В яких областях дощитиме, де буде сніг, спрогнозував Ігор Кібальчич. Також розповів, буде тепло, чи холод, передає 24 Канал.

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Де будуть опади

Впродовж неділі, 17 березня, у західних областях впродовж очікується дощова погода. У Карпатах дощ з мокрим снігом. Вітер буде південний, з переходом вдень на західний, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі 3 – 8 тепла, вдень 5 – 10 градусів. У Карпатах вночі від 2 морозу до 3 тепла, вдень 2 – 7 тепла.

Тим часом на Півночі буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень та ввечері пройде дощ. Вітер південно-західний, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі 2 – 7 тепла, вдень 6 – 11.

У центральній частині – хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень подекуди невеликий дощ, мряка. Також місцями туман. Вітер південний, 3 – 8 метрів на секунду. Вночі 2 – 7 тепла, вдень 7 – 12.

Вночі неділі на Півдні опади не очікуються. Вдень подекуди пройде невеликий дощ, мряка. Також можливий туман. Вітер південно-західний, 3 – 8 метрів на секунду. Вночі 2 – 7 тепла, вдень до +15 градусів.

На Сході вночі без істотних опадів, вдень подекуди невеликий дощ. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Вночі 1 – 6 тепла, вдень 6 – 11 градусів.