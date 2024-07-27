Чи будуть на вихідних грози та дощі

Цими вихідними у деяких регіонах України знову пройдуть дощі. Проте очікується, що вони будуть не такими масовими, як днями раніше.

Якою буде погода цими вихідними та де очікувати дощі, передає 24 Канал.

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Дощі в Україні

Синоптик зазначає, що у суботу, 27 липня, очікується нестійка погода з невеликими дощами на Півдні. Вітер північний, північно-східний, 7 – 12 метрів за секунду, вдень на Лівобережжі України місцями пориви, 15 – 20 метрів за секунду.

Погода в Україні на 27 липня 2024 року / фото Укргідрометцентр

У неділю, 28 липня, дощі з грозами пройдуть у західних областях, на решті територій без опадів. Вітер північно-східний, 7 – 12 метрів за секунду, вдень місцями пориви, 15 – 17 метрів за секунду.

Погода в Україні на 28 липня 2024 року / фото Укргідрометцентр

У суботу повітря в Україні прогріється до +17...+20 вночі та до +27...+32 вдень. Незначно прохолодніше буде на Заході. У неділю вночі температура сягатиме +17…+21, вдень переважно коливатиметься в межах +29…+34. У південно-східній частині країни та у Криму буде ще спекотніше.