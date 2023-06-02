На Україну знову сунуть грозові дощі та похолодання: литиме в більшості областей

Хоча на календарі вже літо, однак, синоптики попереджають, що знову можливе похолодання. Ба більше, на Україну сунуть дощі з грозою.

У перший тиждень літа на території України знову посиляться опади. Про це в ексклюзивному коментарі 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха. Тож перед виходом на вулицю прихопіть з собою парасольку та ще раз перегляньте прогноз погоди.

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На початку червня знову посиляться опади

Раніше Наталія Птуха зазначила, що 3 червня наближатиметься атмосферний фронт. На більшості територій України він буде з північного заходу.

Принесе нові опади, нові дощі грозові. Також за ним (атмосферним фронтом – 24 Канал) буде відбуватися зниження температури,

– зазначила синоптикиня.

Також додала, що дощ почнеться з другої половини дня, ближче до вечора 2 червня з західних і північних областей. Далі, 3 червня, вже у більшості областей нашої держави.

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Прогноз погоди на 2 травня / Скриншот з Укргідрометцентру

Цікаво, що дощі, пов'язані з атмосферним фронтом, можуть мати більш інтенсивний характер. Тобто це не зовсім локальні, як, наприклад, було минулого тижня.

Зауважимо, в Укргідрометцентрі також уточнили, що 2 червня в Криму та Приазов'ї місцями невеликий дощ. Вдень у західних, північних та Вінницькій областях короткочасні дощі, подекуди грози. На решті території без опадів.

Температура вночі 10 – 17 градусів, вдень 23 – 28, на крайньому Заході країни +19...+22,

– зазначили в Укргідрометцентрі.

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У суботу в Україні, окрім Заходу, пройдуть дощі з грозами. У неділю в більшості областей без опадів. Температура вночі +10...+15 градусів, у західних та північних областях, 4 червня в Україні, крім Півдня, +5...+10 тепла, а вдень лише +18...+24. Тож ще можливе похолодання.