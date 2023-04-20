Дощі з грозами не відступають: синоптики попередили про погіршення погодних умов

В Україну прийшло довгоочікуване потепління, однак радіти весні поки рано. Попри плюсову температуру, у більшості областях слід чекати дощів з грозами.

Синоптики попередили, що уже найближчим часом в Україні зіпсується погода. Зокрема, вже від 20 квітня, очікується незначне похолодання на 1 – 3 градуси.

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За даними Укргідрометцентру, подекуди можливі сильні зливи, град та шквали – зокрема, у Південних і Східних областях. В інших областях країни також дощитиме, але опади будуть слабкими та короткочасними.

Прогноз погоди на найближчі дні

У четвер, 20 квітня в Україні буде хмарно з проясненнями. Вітер – 7 – 12 метрів за секунду. Температура повітря протягом дня становитиме скромні +8...+13 градусів. Найтепліше буде на Волині, Рівненщині та в більшості південної частини, очікується +12...+16 градусів тепла.



Прогноз погоди на 20 квітня / Скриншот Укргідрометцентр

У п'ятницю, 21 квітня, дощова погода утримається у Південних, Центральних, Східних, вдень також у Західних областях. У Північній частині та на Поліссі без опадів. Вітер переважно Північно-Східний, 7 – 12 метрів за секунду. Температура повітря вночі +4...+9 градусів, вден ь +12...+17 градусів.

дощова погода утримається у Південних, Центральних, Східних, вдень також у Західних областях. У Північній частині та на Поліссі без опадів. Вітер переважно Північно-Східний, 7 – 12 метрів за секунду. Температура повітря вночі +4...+9 градусів, вден У суботу, 22 квітня , дощова погода очікується у Південних та Східних областях, на решті території України опадів не передбачається. Вітер Північно-Східний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +3…+8 градусів, вдень +12…+17 градусів.

, дощова погода очікується у Південних та Східних областях, на решті території України опадів не передбачається. Вітер Північно-Східний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +3…+8 градусів, вдень +12…+17 градусів. У неділю, 23 квітня, по всій території України, за винятком Криму, очікується суха та малохмарна погода. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метри за секунду. Вночі повітря охолоне до +2…+7 градусів, вдень прогріється до +15…+20 градусів.

Увага! Тож, найближчого тижня в Україні переважатиме відносно тепла погода з великою кількістю опадів. Дощитиме майже по всій країні. Наприкінці тижня погода трохи стабілізується: опадів стане менше та вони слабшатимуть.

Попри те, що очікують +20 градусів, дощитиме

За даними погодного сайту Meteoprog.ua, температура повітря до 23 квітня буде близькою до середніх багаторічних показників.

Під впливом антициклону в Україні активізуються південно-східні повітряні потоки. Внаслідок атмосферної циркуляції країну накриють теплі та вологі повітряні маси, внаслідок чого на більшій території відновиться дощова погода.