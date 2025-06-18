В яких областях йтимуть дощі та грози найближчими днями

Найближчими днями у частині областей України знову йтимуть дощі. Також подекуди прогримлять грози.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Дощі в Україні

Синоптики прогнозували, що 18 червня без опадів. Тільки на Сході подекуди невеликий короткочасний дощ.

У четвер уночі також без опадів. Втім, уже вдень в Україні, крім південної частини, короткочасний дощ, місцями гроза.

Уночі +11 – +17 градусів, на Півдні до +20, удень +24 – +30 градусів, але у північних, 18 червня й у східних, у четвер і в більшості західних областей +21 – +26 градусів.

Вночі п'ятниці у південній, удень у північній і східній частинах очікуються невеликі короткочасні дощі. На решті території України без опадів.

До речі, на 20 червня Укргідрометцентр прогнозує зниження температури. Вночі +8 – +13 градусів, удень +15 – +20 градусів. На Півдні +13 – +18 та +21 – +26 градусів відповідно.

Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, але вдень 19 червня місцями на Сході й Заході, удень 20 червня в Україні, крім Південного Сходу, пориви 15 – 20 метрів на секунду.