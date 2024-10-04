Жодного сонячного дня: в яких областях будуть дощі та грози кілька діб поспіль

Кілька днів поспіль у частині областей України очікуються дощі. Також подекуди пройдуть грози.

Де саме чекати дощів, спрогнозували в Укргідрометцентрі. Якою буде погода в найближчі кілька діб, передає 24 Канал.

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Де будуть дощі та грози

Синоптики прогнозували, що найближчими днями в частині України дощитиме.

4 – 6 жовтня у західних, північних, більшості центральних та Одеській областях помірні, місцями значні дощі; на решті території без опадів,

– зазначили в Укргідрометцентрі.

Додали, вітер буде переважно південний, у західних областях північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду. Температура повітря вночі +6 – +13 градусів. На узбережжі морів до +17 градусів.

Вдень на Заході +10 – +17, на Півночі +16 – +22 градуси. На решті території України ще +21 – +27 градусів.

Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах, на вихідних у частині областей також очікуються грози.

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Погода на 4 – 6 жовтня / Скриншоти з Укргідрометцентру