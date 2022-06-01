Дощі накриють більшість областей: прогноз погоди на 1 червня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні в перший день літа 1 червня буде теплою, але без опадів не обійдеться. Більшість областей накриють дощі.
Опади накриють увесь Захід України. Крім того, дощі прогнозують в багатьох інших областях на Півночі, Сході та в Центрі країни.
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Прогноз погоди в регіонах
На Заході вдень 1 червня температура повітря коливатиметься в межах +22...+25 градусів. Уночі та вдень синоптики прогнозують дощі.
На Півночі в більшості областей день мине без опадів, а температура повітря становитиме +23...+26 градусів. Однак вдень опади накриють Житомирщину.
У Центрі повітря розігріється до +24...+28 градусів. День також у більшості областей мине без опадів, окрім Вінниччини. Там як і вдень, так і вночі можливі дощі.
На Сході та на Півдні температура повітря коливатиметься в межах +25...+31 градус. Опади можливі на Кіровоградщині, Дніпропетровщині, Харківщині та Луганщині.
У Києві перший день літа мине без опадів. Стовпчики термометра піднімуться до 24...26 градусів.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що перший день літа принесе в країну і справді літнє тепло. Однак на Заході України можливі грози.
У більшості областей температура повітря становитиме +24...+29 градусів, на Півдні та Сході місцями сягатиме +30 градусів. Водночас на Заході буде прохолодніше – +21...+25.
У столиці дощі з грозами можливі лише ввечері. Вдень дощі можливі в Центрі, на Півночі та на Сході.
Погода в містах
Ужгород – +23...+25
Львів – +22...+24
Івано-Франківськ – +22...+24
Тернопіль – +23...+25
Чернівці – +22...+24
Хмельницький – +23...+25
Луцьк – +22...+24
Рівне – +22...+24
Житомир – +24...+26
Вінниця – +24...+26
Одеса – +25...+27
Херсон – +29...+31
Сімферополь – +28...+30
Кропивницький – +26...+28
Черкаси – +25...+27
Чернігів – +23...+25
Суми – +23...+25
Полтава – +25...+27
Дніпро – +27...+29
Запоріжжя – +27...+29
Донецьк – +28...+30
Луганськ – +29...+31
Харків – +28...+30
Київ – +24...+26
Прогноз погоди в Україні на 1 червня / Карта Укргідрометцентру