Дощі на Сході та Півдні та можливі заморозки на Заході та Півночі: прогроз погоди на 14 квітня

Погода в Україні 14 квітня буде здебільшого сухою та сонячною. Однак кілька областей на Півдні та Сході все ж не оминуть опади.

У західних областях вночі можливі заморозки. Також їх очікують і на Півночі.

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Погода в регіонах

На Заході уночі температура повітря коливатиметься у межах +3...+5 градусів, а вдень рівно на 10 градусів більше – +13...+15.

Ніч на Півночі та в Центрі буде трішки теплішою. Температура коливатиметься у межах +4...+6 градусів, однак удень стовпчики термометра зупиняться на позначці +12...+14.

На Півдні також буде тепло, щоправда, на Херсонщині, Запоріжжі та в Криму можливі дощі, а подекуди – і з мокрим снігом.

На Сході дощитиме на Донеччині та Луганщині. Там буде найпрохолодніше – удень стовпчики термометра піднімуться до +7...-+9 градусів. В інших областях регіону опадів не очікують.

У Києві день мине без опадів. Температура повітря становитиме +12...+14 градусів тепла.

Погода в містах

Ужгород – +14...+16

Львів – +13...+15

Івано-Франківськ – +13...+15

Тернопіль – +13...+15

Чернівці – +13...+15

Хмельницький – +13...+15

Луцьк – +13...+15

Рівне – +13...+15

Житомир – +12...+14

Вінниця – +12...+14

Одеса – +14...+16

Миколаїв – +13...+15

Херсон – +12...+14

Сімферополь – +12...+14

Кропивницький – +12...+14

Черкаси – +12...+14

Чернігів – +12...+14

Суми – +12...+14

Полтава – +12...+14

Дніпро – +12...+14

Запоріжжя – +10...+12

Донецьк – +7...+9

Луганськ – +7...+9

Харків – +10...+12

Київ – +12...+14



Прогноз погоди на 14 квітня / Карта Укргідрометцентру