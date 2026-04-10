Насуваються прохолодні вихідні: де випадуть дощі і мокрий сніг, а кому чекати +16
- На вихідних в Україні прогнозується прохолодна та хмарна погода з можливими дощами та мокрим снігом у Карпатах.
- Температура повітря в різних регіонах коливатиметься від -2 до +16 градусів, з нічними заморозками у деяких областях.
Найближчими вихідними в Україні переважатиме прохолодна та хмарна погода під впливом зниженого атмосферного тиску. Місцями очікуються дощі, а подекуди можливий навіть мокрий сніг.
Також передбачають слабкі заморозки вночі. Про це свідчить оновлений прогноз синоптика Ігоря Кібальчича для Meteoprog.
Яка погода буде на вихідних?
Субота, 11 квітня
У західних областях можливий туман і незначні дощі, у Карпатах – з мокрим снігом. Температура повітря в нічні години коливатиметься в межах -2…+3 градусів, протягом дня вона становитиме +7…+12 градусів.
У північних областях лише вдень можливі опади у вигляді незначного дощу. Температура повітря у нічний час буде в діапазоні -2…+3 градусів, а вже вдень стовпчики термометрів показуватимуть +6…+11 градусів.
У центральних областях також здебільшого буде погода без опадів, тільки вдень можливий незначний дощ. Уночі температура повітря становитиме -1…+4 градусів, впродовж дня очікується +8…+13 градусів.
У південних областях і Криму лише вдень можливий короткочасний дощ і слабкий туман. У нічні години температура повітря буде в межах +1...+6 градусів, а вже у денний час підвищиться до +11...+16 градусів.
У східних областях буде хмарно з проясненнями, у денний час можливі незначні дощі. Температура повітря вночі коливатиметься в межах 0…+5 градусів, у денні години синоптик прогнозує +8…+13 градусів.
Неділя, 12 квітня
У західних регіонах уночі можливий слабкий туман, а вдень очікуються незначні дощі. Температура повітря вночі буде -1…+4 градусів, вдень вона становитиме +9…+14 градусів, на Закарпатті пригріє до +16 градусів.
У північних регіонах у денні та вечірні години можливі дощі. Температура повітря протягом ночі коливатиметься в діапазоні -1…+4 градусів, а вже вдень показники зростуть і будуть в межах +8…+13 градусів.
У центральних регіонах удень можливий короткочасний дощ, а у нічні та ранкові години – туман. Температура повітря вночі становитиме +2...+7 градусів, впродовж дня вона підвищиться до +11...+16 градусів.
У південних регіонах і в Криму можливий туман, лише в Одеській області вдень можливі незначні опади. У нічні години температура повітря буде +2...+7 градусів, а вдень становитиме +10…+15 градусів.
У східних регіонах виключно вдень подекуди очікуються опади у вигляді незначного дощу. Температура повітря у нічний час коливатиметься в межах +2...+7 градусів, удень очікується +11...+16 градусів.
Чи зміниться погода незабаром?
Раніше повідомляли, що найближчими ночами прогнозують заморозки до -3 градусів як на ґрунті, так і в повітрі. Через це синоптики оголосили одразу жовтий і помаранчевий рівні небезпечності у деяких областях.
Загалом у нічний та ранковий час протягом 11 та 12 квітня у південно-східних регіонах місцями буде туман. Водночас вітер буде здебільшого північно-західного напрямку, зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду.