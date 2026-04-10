Насуваються прохолодні вихідні: де випадуть дощі і мокрий сніг, а кому чекати +16

Найближчими вихідними в Україні переважатиме прохолодна та хмарна погода під впливом зниженого атмосферного тиску. Місцями очікуються дощі, а подекуди можливий навіть мокрий сніг.

Також передбачають слабкі заморозки вночі. Про це свідчить оновлений прогноз синоптика Ігоря Кібальчича для Meteoprog.

Яка погода буде на вихідних?

Субота, 11 квітня

У західних областях можливий туман і незначні дощі, у Карпатах – з мокрим снігом. Температура повітря в нічні години коливатиметься в межах -2…+3 градусів, протягом дня вона становитиме +7…+12 градусів.

У північних областях лише вдень можливі опади у вигляді незначного дощу. Температура повітря у нічний час буде в діапазоні -2…+3 градусів, а вже вдень стовпчики термометрів показуватимуть +6…+11 градусів.

У центральних областях також здебільшого буде погода без опадів, тільки вдень можливий незначний дощ. Уночі температура повітря становитиме -1…+4 градусів, впродовж дня очікується +8…+13 градусів.

У південних областях і Криму лише вдень можливий короткочасний дощ і слабкий туман. У нічні години температура повітря буде в межах +1...+6 градусів, а вже у денний час підвищиться до +11...+16 градусів.

У східних областях буде хмарно з проясненнями, у денний час можливі незначні дощі. Температура повітря вночі коливатиметься в межах 0…+5 градусів, у денні години синоптик прогнозує +8…+13 градусів.

Неділя, 12 квітня

У західних регіонах уночі можливий слабкий туман, а вдень очікуються незначні дощі. Температура повітря вночі буде -1…+4 градусів, вдень вона становитиме +9…+14 градусів, на Закарпатті пригріє до +16 градусів.

У північних регіонах у денні та вечірні години можливі дощі. Температура повітря протягом ночі коливатиметься в діапазоні -1…+4 градусів, а вже вдень показники зростуть і будуть в межах +8…+13 градусів.

У центральних регіонах удень можливий короткочасний дощ, а у нічні та ранкові години – туман. Температура повітря вночі становитиме +2...+7 градусів, впродовж дня вона підвищиться до +11...+16 градусів.

У південних регіонах і в Криму можливий туман, лише в Одеській області вдень можливі незначні опади. У нічні години температура повітря буде +2...+7 градусів, а вдень становитиме +10…+15 градусів.

У східних регіонах виключно вдень подекуди очікуються опади у вигляді незначного дощу. Температура повітря у нічний час коливатиметься в межах +2...+7 градусів, удень очікується +11...+16 градусів.

