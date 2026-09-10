Після потепління в Україну йдуть дощі: в яких регіонах чекати погіршення погоди

Найближчими днями в Україні дощитиме в багатьох регіонах, місцями очікуються грози та значні опади. Водночас на півдні та південному сході збережеться тепла погода з температурою до 31 градуса.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

У яких регіонах очікують погіршення погоди?

11 вересня вночі дощі пройдуть на північному сході України, місцями у Київській та Черкаській областях. Вдень опади охоплять більшість західних областей і Харківщину, на Закарпатті та Прикарпатті місцями очікуються значні дощі та грози. На решті території буде без опадів.

12 вересня дощі прогнозують у західних і північних областях, а також на Вінниччині. Вдень опади поширяться на Черкаську та Полтавську області. Місцями дощі будуть значними, тоді як на решті території опадів не очікується.

13 вересня короткочасні дощі можливі майже по всій Україні, за винятком західних областей, а також вночі та на південному сході.

Температура вночі становитиме 8 – 15 градусів, на узбережжі морів – до 19 градусів. Вдень повітря прогріється до 19 – 25 градусів, а на півдні та південному сході – до 26 – 31 градуса. Водночас 12 вересня у західних та північних областях буде прохолодніше — 13–18 градусів.

Нагадаємо, в Україні зараз не фіксується передумов до заморозків. За словами синоптикині Скляр, найчастіше заморозки в Україні фіксують у другій або третій декаді вересня, хоча в Карпатах та деяких північних і центральних областях вони можуть прийти вже на початку місяця. Точніші прогнози щодо їхньої появи можна буде зробити ближче до середини та кінця вересня.