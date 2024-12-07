Дощі знову накриють більшість областей: де, коли й скільки днів будуть, чи чекати сильних опадів

Найближчими днями в більшості областей України йтимуть дощі. Подекуди з мокрим снігом.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Дощі в Україні

За прогнозом синоптиків, 8 грудня на Правобережжі, 9-го в західних, вдень і в більшості південних і центральних областей йтимуть дощі. На Заході також очікується мокрий сніг. Тим часом на решті території України без опадів.

10 грудня в більшості областей опади переважно у вигляді дощу, на Півночі та Заході з мокрим снігом,

– зазначили в Укргідрометцентрі.

У північно-східній частині на дорогах подекуди ожеледиця. У неділю, 8 грудня, вночі в Україні, крім Заходу, вдень на Лівобережжі подекуди пориви південно-східного вітру 15 – 20 метрів на секунду.

Також синоптики прогнозували, що на Півдні вночі +1 – +5 градусів, вдень +4 – +11. У Криму до +14 градусів. На решті території України вночі та вдень від -2 до +5 градусів.

Погода на 8 – 12 грудня / Скриншот з Укргідрометцентру

За орієнтовним прогнозом на картах, 11 грудня дощі очікуються майже по всій Україні. Подекуди, зокрема, на Заході й Півночі, з мокрим снігом. Лише на Львівщині та Волині вночі невеликий сніг, вдень без опадів.

Далі, 12 грудня, на Заході дощів не прогнозують. Лише вночі очікується невеликий мокрий сніг. Тим часом в інших областях у четвер переважно дощі з мокрим снігом.