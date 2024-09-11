У найближчі два дні Україну накриють дощі та грози: де вируватиме негода

11 вересня 2024, 10:42
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Автор: Анжеліка Байбак

Джерело:

Укргідрометцентр

Майже всю Україну накриє негода з дощами та грозами. Через погіршення погодних умов синоптики вже почали оголошувати штормові попередження.

Дощі почнуться на більшості території країни 11 вересня й триватимуть до кінця тижня. Щоправда, за кілька днів литиме не у всіх областях. 

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У яких областях литиме щодня

У середу, 11 вересня, у західних, а також Вінницькій області дощитиме. Ба більше, опади будуть з грозами та поривами вітру, тому синоптики оголосили штормове попередження в деяких областях.


Де будуть дощі 11 вересня / Карта Укргідрометцентру

Зокрема, про I рівень небезпеки попередили синоптики у Хмельницькій області. До кінця доби в регіоні будуть спостерігатися грози та пориви вітру від 15 до 20 метрів на секунду. 


Штормове попередження на Хмельниччині / Інфографіка Укргідрометцентр

12 – 13 вересня на більшій частині території країни також будуть дощі з грозами. У четвер, 12 вересня, рясні опади накриють всю Україну. 


У четвер опади будуть по всій Україні / Карта Укргідрометцентру

У п'ятницю, 13 вересня, майже всю Україну литиме й далі. Сухо буде лише на Сході країни, решту територій накриють короткочасні дощі.


Дощі 13 вересня / Карта Укргідрометцентру

Загалом, литиме до кінця тижня. Щоправда, у вихідні зливи прогнозують лише на Заході. В інших областях, за попереднім прогнозом, будуть короткочасні опади.