Україну накриють дощі та грози: де, коли і як довго будуть опади, чи чекати сильних злив

Уже найближчими днями погода в Україні сильно погіршиться. Пройдуть дощі, подекуди можливі грози. Також очікується різке похолодання з заморозками та снігом.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Дощі та грози в Україні

Протягом вихідних і понеділка в погодних процесах над Україною будуть відбуватися значні зміни, зазначила синоптикиня. Пояснила, що до нас надходитиме холодне повітря арктичного походження з північних напрямків. Це призведе до утворення активного циклону, який зумовить ускладнення погодних умов і похолодання.

У більшості областей у суботу вдень прогнозуємо дощі, а в неділю з переходом у мокрий сніг,

– зазначила Наталія Птуха.

Додала, 5 квітня вночі ще +2 – +8 градусів, удень +10 – +18 градусів. У західних областях уже зниження температури, – +4 – +10 градусів.

Представниця Укргідрометцентру наголосила, що такі контрасти температури можуть спричинити в суботу в центральних областях подекуди дощі, вдень з грозами.

Саме тому, що по Півдню бачимо до +17, а по Заходу вже всього +4 – +10 градусів. Тож цей атмосферний фронт у суботу, окрім дощів, може зумовити ще подекуди й локальну грозову діяльність в центральних областях,

– розповіла синоптикиня.

Також наголосила, 6 квітня у західних, Житомирській і Вінницькій областях буде мокрий сніг і зниження нічної температури до заморозків 0 – -3 градуси. Удень очікується лише +1 – +4.

На решті території в неділю дощ і мокрий сніг. Температура повітря вночі та вдень уже майже однакова, зокрема, +1 – +8 градусів. Тільки на Півдні та Сході вдень ще до +9 – +15 градусів.

Наталія Птуха також відповіла, чи можливі сильні опади найближчими днями.

Поки що ми очікуємо помірні дощі. Хіба що на Закарпатті та Прикарпатті 5 квітня місцями може бути значний дощ. А в решті областей, навіть коли буде мокрий сніг, теж усе в межах помірного,

– підкреслила представниця Укргідрометцентру.

До речі, синоптикиня зауважила, що припинення опадів очікується з 14 квітня.

Зверніть увагу! Повне інтерв'ю з Наталією Птухою про погоду в Україні, – чи будуть сильні морози й коли прийде потепління, а також прогнози на Великдень і місяць загалом, – уже незабаром читайте на сайті 24 Каналу.