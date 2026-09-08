Дощі накриють частину України: синоптики розповіли, де зміниться погода

У найближчі дні в Україні почнуться дощі, які спочатку охоплять західні області, а згодом поширяться на північ і частину центру. Подекуди опади будуть значними.

Про це розповіли в Укргідрометцентрі.

Коли очікуються дощі в Україні?

У середу, 9 вересня, опадів не очікується. Вночі температура становитиме +7...+12 градусів, на півдні та крайньому заході – до +15. Вдень повітря прогріється до +23...+28 градусів, а на сході та північному сході буде дещо прохолодніше – +20...+22.

Вже 10 вересня дощі прийдуть у західні області. На Закарпатті та в Карпатах місцями можливі значні опади. На решті території країни переважатиме суха погода.

У п'ятницю, 11 вересня, зона опадів розшириться. Невеликі та помірні дощі очікуються на заході, півночі, а також у Черкаській та Полтавській областях. В інших регіонах істотних опадів не прогнозують.

Разом із дощами в Україну прийде й похолодання. Якщо 10 вересня вдень температура ще становитиме +22...+28 градусів, то 11 вересня у західних, північних та більшості центральних областей вона знизиться до +17...+23 градусів. Водночас на півдні та сході тепліша погода затримається довше. Температура вночі протягом 10 – 11 вересня становитиме +8...+16 градусів.

Нагадаємо, за словами синоптика Івана Семиліта, говорити про остаточний перехід до осені поки зарано – це можна буде визначити за температурними показниками найближчого періоду. Поки що в Україні переважає літнє тепло.