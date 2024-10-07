Пройдуть довгоочікувані дощі: коли у північно-східних областях закінчиться посуха
Джерело:Meteoprog
Цього тижня в Україні очікується комфортна тепла погода з періодичними дощами. Подекуди опади будуть супроводжуватися грозами. Довгоочікувані дощі пройдуть у північно-східних областях.
Про це заявив Ігор Кібальчич на Meteoprog. Синоптик зробив прогноз на другий тиждень жовтня в Україні.
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Дощі в Україні
Метеоролог зазначив, що упродовж 7 – 13 жовтня в Україні очікується помірно тепла погода. Йтимуть дощі, подекуди з грозами.
У нічні й ранкові години в деяких регіонах можливі тумани. Вони є характерним явищем для середини осені.
У північно-східних областях пройдуть довгоочікувані дощі, які суттєво знизять ризики пожежної небезпеки та призведуть до закінчення тривалої повітряно-ґрунтової посухи,
– наголосив Ігор Кібальчич.
Зазначив, що це станеться наслідок надходження вологого й нестійкого повітря з Півдня.
Де будуть дощі цього тижня
- Синоптик прогнозував, що в понеділок, 7 жовтня, під вплив циклонічної діяльності з Півдня в більшості областей України пройдуть дощі. У центральних та південних – часом значні. Також подекуди можливі грози.
- 8 жовтня вночі у північних, східних, Полтавській і Дніпропетровській областях утримається дощова погода. Однак вдень на всій території України без істотних опадів.
- У середу, 9 жовтня, в Україні мінлива хмарність, без опадів.
- У четвер утримається погода без опадів. Тільки на Одещині та в окупованому Криму вдень подекуди пройдуть короткочасні грозові дощі.
- У п'ятницю, 11 жовтня, вночі місцями на Одещині й Миколаївщині, вдень на Заході дощі, місцями грози.
- Вночі суботи дощі знову йтимуть у західних областях. Вдень також очікуються місцями в північних і південних.
- У неділю, 13 жовтня, на більшій частині території України невеликі, подекуди помірні дощі. У південних і центральних областях з грозами.