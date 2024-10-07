Пройдуть довгоочікувані дощі: коли у північно-східних областях закінчиться посуха

Цього тижня в Україні очікується комфортна тепла погода з періодичними дощами. Подекуди опади будуть супроводжуватися грозами. Довгоочікувані дощі пройдуть у північно-східних областях.

Про це заявив Ігор Кібальчич на Meteoprog. Синоптик зробив прогноз на другий тиждень жовтня в Україні.

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Дощі в Україні

Метеоролог зазначив, що упродовж 7 – 13 жовтня в Україні очікується помірно тепла погода. Йтимуть дощі, подекуди з грозами.

У нічні й ранкові години в деяких регіонах можливі тумани. Вони є характерним явищем для середини осені.

У північно-східних областях пройдуть довгоочікувані дощі, які суттєво знизять ризики пожежної небезпеки та призведуть до закінчення тривалої повітряно-ґрунтової посухи,

– наголосив Ігор Кібальчич.

Зазначив, що це станеться наслідок надходження вологого й нестійкого повітря з Півдня.

Де будуть дощі цього тижня