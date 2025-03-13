Чи будуть сильні зливи в Україні найближчими днями

Цього тижня більшість областей України накрили дощі. Подекуди опади були значними.

Та чи чекати сильних дощів найближчими днями – повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Дощі в Україні

За прогнозом синоптиків, 14 березня в Україні буде переважно без опадів. Тільки в західних областях удень дощі. У Карпатах і на Півночі подекуди пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду. Уночі +6 – +12 градусів. удень +13 – +18 градусів, на Півдні та Сході до +22 градусів.

Прогноз погоди на 14 – 16 березня / Скриншоти з Укргідрометцентру

На вихідних в Україні очікується погіршення погоди. Так, у західних і північних областях пройдуть дощі та мокрий сніг, подекуди опади будуть значними. У центральних і Харківській областях переважно дощі.

Також в Укргідрометцентрі попередили про поступове зниження температури вночі до -2 – +4 градусів, удень до +2 – +10 градусів. На Півдні утримається переважно суха й тепла погода.