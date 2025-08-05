Найближчими днями в частині областей України очікуються дощі. Також подекуди можливі грози, шквали й навіть град.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз метеоролога Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

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В яких областях будуть дощі та грози цього тижня?

Під впливом атмосферних фронтів і циклонічної діяльності в першій половині тижня на більшій частині території України йтимуть дощі різної інтенсивності. Часом шквалисте посилення вітру та грози.

Однак, за прогнозом Кібальчича, вже у другій половині тижня встановиться малохмарна й суха погода внаслідок розвитку молодого антициклону.

У вівторок, 5 серпня в Україні переважно без опадів. Тільки в західних областях подекуди можливі короткочасні дощі та грози.

У середу, 6 серпня, вночі на Заході, вдень у центральних і північних регіонах очікуються невеликі, місцями помірні дощі. Удень також можливі грози, шквали та град.

У четвер, 7 серпня, вночі у центральних областях, удень подекуди на Сході та Півдні короткочасні грозові дощі, подекуди можливі шквали, 15 – 20 метрів на секунду.

У п'ятницю, 8 серпня, малохмарно й сухо. Тільки на Сході й у Криму можливі короткочасні грозові дощі.

У суботу, 9 серпня, по всій Україні, за прогнозом Кібальчича, буде переважати малохмарна й суха погода. Опади не очікуються.

У неділю, 10 серпня, в усіх регіонах також малохмарно й сухо. Без опадів.