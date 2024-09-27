Литиме як з відра: в яких областях пройдуть сильні дощі на вихідних

Останні вихідні вересня в частині областей України будуть дощовими. Подекуди навіть очікуються значні опади.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха. Експертка сказала, де саме литиме.

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Дощі в Україні

Синоптикиня зазначила, що в неділю, 29 вересня, на Заході й Житомирщині пройдуть помірні, місцями значні дощі.

Це буде доволі-таки інтенсивний атмосферний фронт. Так само в суботу в Карпатах значні дощі очікуємо. Вони вже будуть не локальні,

– наголосила Наталія Птуха.

Пояснила, саме той фронт, який у суботу й неділю, по Заходу досить-таки інтенсивно себе проявить. Там відчутно додасться опадів. Місцями будуть значні.

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Прогноз погоди на 28 – 30 вересня / Скриншоти з Укргідрометцентру

Зверніть увагу! Якою буде погода в останні дні вересня, чого чекати в жовтні, чи будуть затяжні осінні зливи й чи можливі сильні морози – уже незабаром читайте повне інтерв'ю з Наталією Птухою на сайті 24 Каналу.