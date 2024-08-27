В яких областях йтимуть дощі кілька днів поспіль
Найближчими днями в частині областей України пройдуть дощі. Також можливі грози.
Де саме чекати опадів, спрогнозували в Укргідрометцентрі. Також синоптики розповіли, чи буде ще сильна спека до кінця серпня, передає 24 Канал.
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Дощі в Україні
Протягом 27 – 29 серпня на Півдні, вдень вівторок й на Прикарпатті, у середу також у центральних областях подекуди короткочасні дощі та грози. Тим часом на решті території України – без опадів.
Вночі +15 – +20 градусів, на Півдні до +23. Вдень +29 – +34. Однак, 28 і 29 серпня на Лівобережжі місцями сильна спека +35 градусів. Вітер північно-східний, східний, 5 – 10 метрів на секунду.
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Прогноз погоди на 27 – 29 серпня / Скриншот з Укргідрометцентру