Дощитиме кілька днів поспіль: у яких областях пройдуть зливи

Від початку літа в Україні чи не щодня йдуть дощі. Будуть вони й у наступні кілька діб, місцями сильні.

Подекуди дощі будуть значними. Коли й де саме чекати злив, передає 24 Канал.

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Сильні дощі в Україні

В Укргідрометцентрі прогнозували, що вночі п'ятниці в західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях, вдень в Україні, крім східних і Запорізької областей, знову пройдуть короткочасні дощі. Також подекуди будуть грози.

Температура на Заході, Півночі та у Вінницькій областях вночі +10 – +15 градусів, вдень +18 – +23. Тим часом на решті території +14 – +19 і +22 – +27 відповідно. Тільки на Південному Сході до +30 градусів.

До речі Чи припиняться дощі та грози до кінця тижня

Орієнтовний прогноз погоди на 14 червня / Скриншот з Укргідрометцентру

Також синоптики зазначили, що 15 – 16 червня в Україні, крім більшості західних областей, знову пройдуть дощі з грозами. На Півдні та Сході значні дощі. Вдень подекуди вдень подекуди град та шквали 15 – 20 метрів на секунду.

До речі, на вихідних вночі +11 – +16, на Півдні та Сході до +20. Вдень в Україні +19 – +26 градусів.

Зауважимо, що за прогнозом на картах, дощі та грози будуть у більшості областей, крім Півдня, і 17 та 18 червня.

Орієнтовний прогноз погоди на 17 червня / Скриншот з Укргідрометцентру