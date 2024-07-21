В якій з областей пройдуть сильні дощі
Джерело:Укргідрометцентр
Найближчими днями частину України накриють дощі та грози. В одній з областей опади будуть значними.
Так, де саме прогнозують значні дощі, а в яких областях буде сильна спека, передає 24 Канал.
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Дощі в Україні
Синоптики писали, що 21 липня у більшості західних і Вінницькій областях, 22 липня на Правобережжі, 23 липня на Лівобережжі місцями короткочасний дощ, гроза.
Завтра (21 липня – 24 Канал) вдень на Закарпатті подекуди значний дощ,
– прогнозували в Укргідрометцентрі.
Додали, що на решті території України буде без опадів. Вітер переважно північний, 3 –10 метрів на секунду.
Температура у західних і північних областях вночі +13 – +19, вдень +24 – +29 градусів. На решті території вночі +17 – +22, на Півдні до +25, вдень +28 – +34, у південній частині 21 липня місцями сильна спека +35 – +36 градусів.
Екстремальна спека
- Напередодні синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, що сильних змін у погоді найближчими днями не буде.
- Досить різке зниження температури не очікується, втім, спека трохи послабиться. Уже не буде таких екстремальних температур.
- Експертка зазначала, що після того, як 18 – 19 липня відбудеться перебудова, на територію нашої держави почне впливати інший антициклон. Втім, повітряна маса буде вже не настільки спекотною.
- "Але все одно досить високі значення температури, більш притаманні кліматичним нормам для українського літа, будуть присутні", – зазначила Наталія Птуха.
- До речі, в Укргідрометцентрі наголосили, що ситуація зі спекою з кожним роком усе погіршується. Зокрема, на території України й Південно-Східної Європи, а також у США по західному узбережжю зафіксовані найвищі значення температур за всю історію спостережень певних метеостанцій.
- "І така тенденція зберігається. З року в рік періодів з теплою погодою, з хвилями тепла стає дедалі більше, а періодів з холодною погодою стає все менше. Така залежність є, і кліматологи всього світу про це говорять", – сказала Птуха.
- Синоптикиня зауважила, що впродовж останнього року кожен місяць ставав аномально теплий. Дуже високі значення температур спостерігалися майже по всій земній кулі. До речі, вже на 1,5 градуса перевищено прогнозовану температуру зими.