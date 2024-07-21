В якій з областей пройдуть сильні дощі

Найближчими днями частину України накриють дощі та грози. В одній з областей опади будуть значними.

Так, де саме прогнозують значні дощі, а в яких областях буде сильна спека, передає 24 Канал.

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Дощі в Україні

Синоптики писали, що 21 липня у більшості західних і Вінницькій областях, 22 липня на Правобережжі, 23 липня на Лівобережжі місцями короткочасний дощ, гроза.

Завтра (21 липня – 24 Канал) вдень на Закарпатті подекуди значний дощ,

– прогнозували в Укргідрометцентрі.

Додали, що на решті території України буде без опадів. Вітер переважно північний, 3 –10 метрів на секунду.

Температура у західних і північних областях вночі +13 – +19, вдень +24 – +29 градусів. На решті території вночі +17 – +22, на Півдні до +25, вдень +28 – +34, у південній частині 21 липня місцями сильна спека +35 – +36 градусів.

Екстремальна спека