Жодного сонячного дня: у яких областях йтимуть дощі кілька діб поспіль

Приготуйте свої парасольки. Кілька днів поспіль в Україні йтимуть дощі. Також очікуються грози, а подекуди навіть можливий град.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Дощі в Україні

Синоптики прогнозували, що у вихідні на Заході, Півночі й у більшості центральних областей йтимуть короткочасні дощі. Подекуди також будуть грози.

Вдень 4 травня на Закарпатті та в Карпатах значні дощі,

– зазначили в Укргідрометцентрі.

Також 3 травня вдень у північній частині й у Карпатах, 4 травня в Україні, крім Південного Сходу, подекуди пориви південно-західного вітру 15 – 20 метрів на секунду.

У понеділок, 5 травня, в Україні, крім Південного Сходу, дощі. Вдень місцями грози.

Зауважимо, що за попереднім прогнозом на картах Укргідрометцентру, дощі в Україні йтимуть і 6, і 7 травня.

Дощі будуть кілька днів поспіль / Скриншот з Укргідрометцентру