В яких областях будуть дощі найближчими днями

Цього тижня погода в Україні зміниться. Частину областей накриють дощі. Подекуди опади будуть значними.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Дивіться також Чи справді Україну накриє "потужний ураган": що кажуть в Укргідрометцентрі

Дощі в Україні

Синоптикиня Наталія Птуха розповіла, що цього тижня в Україні буде зміна синоптичних процесів. На нашу територію вже впливатиме поле зниженого атмосферного тиску. Надійдуть атмосферні фронти з заходу. Вони принесуть опади різної інтенсивності, – від невеликих до помірних дощів.

Опади почнуться з західних областей. 11 – 12 березня у Карпатах подекуди навіть можуть бути значні дощі. У середу й четвер вплив атмосферних фронтів пошириться й на більшість північних і центральних областей.

Очікується посилення вітру. Він буде південного, південно-західного напрямку 7 – 12 метрів на секунду. У Карпатах можливі пориви 15 – 20 метрів на секунду.

Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах до 15 березня у частині областей, зокрема, західних, дощі йтимуть кілька днів поспіль.

Де і коли будуть дощі / Скриншот з Укргідрометцентру

До речі, температурний фон продовжує визначати волога тепла повітряна маса. Через це у більшості регіонів температура буде дещо вищою за кліматичну норму для березня.

Уночі 12 – 13 березня вже буде +4 – +9 градусів. Синоптикиня пояснила, що через збільшення хмарності не так сильно буде охолоджувати повітря в нічні години. Денні максимуми також доволі-таки високі. Зокрема, +13 – +19 градусів, а на Півдні навіть до +22 градусів.

Дещо прохолодніше буде хіба що на узбережжі морів. Там ще не так сильно прогрівається. Очікується +7 – +12 градусів.

Зауважимо, раніше в інтерв'ю 24 Каналу Наталія Птуха розповідала, що березень завжди переважно більш сухий. Місячна кількість опадів очікується в межах 22 – 42 міліметри, у Карпатах місцями можливо 50 – 74 міліметри. Це менше за норму.

Коротка довідка. За кліматичними характеристиками, середня місячна кількість опадів у березні складає 26 – 51 міліметр, на Закарпатті й у гірських районах подекуди 56 – 106 міліметрів, а на високогір'ї Карпат до 135 міліметрів.