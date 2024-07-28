Сильний дощ та гроза накриють Київщину та низку областей: штормове попередження на 29 липня

В Україні знову оголосили штормове попередження. Синоптики попереджають про грози та сильний дощ у частині областей у понеділок, 29 липня.

Водночас завтра також очікується мінлива хмарність. Вночі у західних і північних, вдень у східних, південних, більшості центральних областей та північній частині країни місцями буде короткочасний дощ та гроза. На території інших регіонів опадів не прогнозують.

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Штормове попередження

За даними Укргідрометцентру, погода у Києві та області завтра, 29 липня, погіршиться. Там очікується сильний вітер та гроза, подекуди буде короткочасний дощ. Пориви сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду. Синоптики оголосили І рівень небезпеки, жовтий.

Водночас подібна погода буде спостерігатися.

29 липня у західних і північних областях пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий),

– йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

Тож закликаємо під час шквального вітру триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев, не паркувати авто поруч із ними, а також щільно зачиняти вікна, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні.