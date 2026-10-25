Новий атмосферний фронт незабаром поверне дощі в Україну

В Україну найближчими днями надійде новий атмосферний фронт із Заходу, який принесе чергову хвилю опадів. Дощі охоплять переважно західні та північні регіони, але температура повітря майже не зміниться.

Про це розповіла начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха для "РБК-Україна".

Де очікувати опадів на початку тижня

За прогнозом, попередній атмосферний фронт майже повністю втратить силу до кінця вихідних. Невеликі дощі все ще можливі у неділю лише в Рівненській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях.

Упродовж неділі опади на більшості територій припинятимуться. Проте вже з понеділка, 26 жовтня, синоптична ситуація знову зміниться через наближення нового атмосферного фронту.

Він спричинить дощі, знову ж таки, від невеликих до помірних,

– зазначила Птуха

Зона опадів охопить насамперед західні області України. Згодом дощі дещо змістяться на Північ країни.

Попри дощову погоду у частині областей, температура повітря до 26 жовтня суттєво не зміниться. У нічні години стовпчики термометрів коливатимуться в межах +7...+14 градусів. Вже вдень у більшості областей повітря прогріватиметься від +11...+18 градусів.