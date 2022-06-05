Дощі відступлять, над Україною сяятиме сонце: прогноз погоди на 6 червня

Погода в Україні у понеділок, 6 червня, буде сонячною й теплою. Грози прогнозують лише на Півдні та в тимчасово окупованому Криму.

В усіх інших областях буде сонячно. Опадів не прогнозують ані вдень, ані вночі.

Зауважте Івано-Франківськ і Житомир затопило: вулиці перетворилися на ріки

Середня денна температура становитиме +23...+25 градусів. Найтепліше буде в Ужгороді та у Запоріжжі. Найпрохолодніше – у Чернігові, Житомирі та Сумах. Там прогнозують +22...+24 градуси.

У Києві обіцяють +23...+25 градусів. В українській столиці буде сонячно.

Прогноз погоди у містах України 6 червня

Упродовж доби 5 червня в Україні обіцяють дощі та грози . Опадів не прогнозують лише на території тимчасово окупованого Криму. Окрім того, українська синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що цього дня варто приготуватися до похолодань.

Ужгород – +26...+28

Львів – +23...+25

Івано-Франківськ – +23...+25

Тернопіль – +23...+25

Чернівці – +24...+26

Хмельницький – +23...+25

Луцьк – +23...+25

Рівне – +23...+25

Житомир – +22...+24

Вінниця – +25...+27

Одеса – +23...+25

Миколаїв – +24...+26

Херсон – +25...+27

Сімферополь – +23...+25

Кропивницький – +23...+25

Черкаси – +23...+25

Чернігів – +22...+24

Суми – +22...+24

Полтава – +23...+25

Дніпро – +25...+27

Запоріжжя – +26...+28

Донецьк – +26...+27

Луганськ – +24...+26

Харків – +24...+26

Київ – +23...+25



Прогноз погоди в Україні на 6 червня / Карта Укргідрометцентру

Івано-Франківськ і Житомир затопило

ЗМІ 3 червня повідомили про сильний дощ в Івано-Франківську та Житомирі. Негода почалася о другій половині дня.

Злива на Прикарпатті була короткочасною. Однак за цей час встигла затопити низку вулиць.

Тим часом у Житомирі найбільше постраждало перехрестя вулиць Покровської та Грушевського. У ДСНС України розповіли, що гроза була потужною, але минулася досить швидко. Інформації про постраждалих внаслідок негоди, на щастя, не було.