Дощі відступлять, над Україною сяятиме сонце: прогноз погоди на 6 червня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у понеділок, 6 червня, буде сонячною й теплою. Грози прогнозують лише на Півдні та в тимчасово окупованому Криму.
В усіх інших областях буде сонячно. Опадів не прогнозують ані вдень, ані вночі.
Зауважте Івано-Франківськ і Житомир затопило: вулиці перетворилися на ріки
Середня денна температура становитиме +23...+25 градусів. Найтепліше буде в Ужгороді та у Запоріжжі. Найпрохолодніше – у Чернігові, Житомирі та Сумах. Там прогнозують +22...+24 градуси.
У Києві обіцяють +23...+25 градусів. В українській столиці буде сонячно.Зауважте! Упродовж доби 5 червня в Україні обіцяють дощі та грози. Опадів не прогнозують лише на території тимчасово окупованого Криму. Окрім того, українська синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що цього дня варто приготуватися до похолодань.
Прогноз погоди у містах України 6 червня
Ужгород – +26...+28
Львів – +23...+25
Івано-Франківськ – +23...+25
Тернопіль – +23...+25
Чернівці – +24...+26
Хмельницький – +23...+25
Луцьк – +23...+25
Рівне – +23...+25
Житомир – +22...+24
Вінниця – +25...+27
Одеса – +23...+25
Миколаїв – +24...+26
Херсон – +25...+27
Сімферополь – +23...+25
Кропивницький – +23...+25
Черкаси – +23...+25
Чернігів – +22...+24
Суми – +22...+24
Полтава – +23...+25
Дніпро – +25...+27
Запоріжжя – +26...+28
Донецьк – +26...+27
Луганськ – +24...+26
Харків – +24...+26
Київ – +23...+25
Прогноз погоди в Україні на 6 червня / Карта Укргідрометцентру
Івано-Франківськ і Житомир затопило
ЗМІ 3 червня повідомили про сильний дощ в Івано-Франківську та Житомирі. Негода почалася о другій половині дня.
Злива на Прикарпатті була короткочасною. Однак за цей час встигла затопити низку вулиць.
Тим часом у Житомирі найбільше постраждало перехрестя вулиць Покровської та Грушевського. У ДСНС України розповіли, що гроза була потужною, але минулася досить швидко. Інформації про постраждалих внаслідок негоди, на щастя, не було.